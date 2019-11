Deurne laat onderzoek uitvoeren na aangifte tegen wethouder Verhees

Liesselnaar Van Ooij richtte zich afgelopen juni tot burgemeester Hilko Mak. Hij vroeg hem een vermeende schending van de integriteit door wethouder Helm Verhees in behandeling te nemen. Van Ooij verdenkt hem ervan foute informatie te hebben verstrekt bij de aanvraag voor vergunningen voor een varkensstal in Neerkant. Verhees was de eigenaar van het varkensbedrijf in de tijd dat hij nog raadslid was. De aanvragen voor een uitbreiding uit 2010 zijn volgens Van Ooij en zijn adviseur Martien Driessen gebaseerd op onvolledige en onjuiste informatie, bijvoorbeeld over de afstand van de stal tot een woonhuis op het perceel ernaast.

Rijksrecherche

Van Ooij deed hierover in mei ook aangifte bij de politie. De zaak is inmiddels in handen van de Rijksrecherche maar het onderzoek is nog niet opgepakt, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. ,,Wij wachten op de resultaten van het onderzoek waarmee de gemeente bezig is. Die willen wij meenemen in onze beoordeling.” Adviseur Martien Driessen laat namens zijn cliënt Van Ooij weten dat het Amsterdamse Ivy Corporate Defence & Investigations zich onlangs bij hen heeft gemeld. Het bureau profileert zich met de specialisatie integriteitsvraagstukken. Op maandag 18 november zijn Van Ooij en Driessen door hen bevraagd over de zaak, aldus Driessen.



Onderzoek binnenkort afgerond

Burgemeester Mak besloot de zaak te laten onderzoeken vanuit zijn functie als ‘hoeder van de integriteit’, zo laat hij weten. ,,Het wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Het gaat om een partij die geen enkele band of relatie heeft met de gemeente Deurne.” De burgemeester zegt te handelen volgens het protocol voor mogelijke integriteitsschendingen, dat in Deurne in 2017 werd vastgesteld.