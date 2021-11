Deurne legt bezwaren van buren nieuwe woonwijk naast zich neer

Een slimme pleister die hartslag en tempera­tuur meet kan patiënten van de intensive care af houden

HELMOND - Drie keer per dag controleren verpleegkundigen in het Elkerliek hun patiënten op vitale waarden als hartslag, temperatuur en ademhalingsfrequentie. Maar wat nou als problemen optreden net na zo'n controle? Het ziekenhuis in Helmond is een proef begonnen met een slimme pleister, die continue metingen verricht. En met eerste succesjes.

19 november