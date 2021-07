Deurne legt burgers uit waarom ze soms dus wel moéten maaien

,,Elk jaar rond 15 juni maaien we een keer", zegt wethouder Helm Verhees (DeurneNU, groenbeheer). ,,We houden rekening met het broedseizoen. Sommige soorten komen hetzelfde seizoen nog een keer terug, andere niet.” Maar die verschijnen het jaar erop weer. ,,We laten het maaisel liggen, zodat de zaden van de bloemen zich over de aarde verspreiden.”

Vaak komen via sociale media of andere kanalen vragen van burgers binnen. Waarom ze daar en daar hebben gemaaid, want dat was toch zo'n mooi stukje? ,,Terecht zijn mensen blij met de bloemenpracht en de frustratie vanuit de burger is goed te begrijpen. We houden rekening met de seizoenen, maar als het gras langs een fietspad zo hoog is gegroeid dat het zicht beperkt is geworden of door het natte weer platgeslagen op het pad ligt, moet je het toch vrijhouden. Hoog gras is leuk, maar als je er langsloopt en brandnetels of berenklauw hebben er de overhand, dan is er langs wandelen minder fijn.”