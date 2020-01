Deurne maakt extra geld vrij voor 1300-jarig bestaan

DEURNE - Deurne stopt 25.000 euro extra in de subsidiepot voor Deurne 1300. Het geld is voor aanvragen die in het teken staan van de 1300ste verjaardag van het dorp.

In 2021 viert Deurne het 1300-jarige bestaan. De oudste vermelding van het dorp als plaatsnaam -Durninum- was in 721 in de betekenis van ‘met doornstruiken begroeide plek’.

Het gemeentebestuur verwacht in het licht van de verjaardag veel meer aanvragen voor de (culturele) subsidie ‘Het verhaal van Deurne’. Hieronder vallen projecten of activiteiten die teruggrijpen op de geschiedenis van Deurne of die het dorp van nu of in de toekomst verbeelden.

In totaal zit er in het komende jaar 75.000 euro in de pot. Dat is 25.000 euro meer dan normaal. De eenmalige verhoging van de subsidie geldt voor alle aanvragen voor ‘Het verhaal van Deurne’, dus niet alleen voor ‘Deurne 1300'. Het maximum van de aanvraag is 10.000 euro en maximaal 50% van de totale kosten.

Initiatieven vanuit de gemeenschap

Burgemeester en wethouders gaan overigens niet de kar trekken in alle festiviteiten, laat een woordvoerder weten. ,,We hebben besloten een ondersteunende rol aan te nemen en dat we niet actief activiteiten gaan organiseren of coördineren. Wat we wel kunnen doen, is partijen met elkaar in verbinding brengen. Zo kunnen er mooie gezamenlijke initiatieven ontstaan. Verder kunnen we bijvoorbeeld een ruimte aanbieden en financieel ondersteunen met de subsidie. We willen juist dat de initiatieven vanuit de gemeenschap komen, daar ligt de kracht en dan worden het activiteiten voor en door Deurnese inwoners.”

Verschillende organisaties en groepen zijn van plan uit te pakken rondom het verjaardagsfeest van het dorp. De VVV heeft het hele jaar 2021 gebombardeerd tot feestjaar en roept iedereen op zich bij hen te melden met ideeën voor evenementen. Vele dameshanden zijn al maanden bezig met een enorm wandkleed waarop de geschiedenis van Deurne zal worden verbeeld. De Deurnese theatermaker en schrijver Erik Vink zal bij de presentatie daarvan in de kerk ook een bijdrage leveren.