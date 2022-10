Deurne maakt plaats voor Allemansland: een ecodorpje van 24 kleine huizen

Mogelijk wel asielzoe­kers in Ge­mert-Ba­kel, maar veel minder

GEMERT-BAKEL - Het is nog niet gezegd dat er helemaal geen asielzoekers komen in Gemert-Bakel. Maar na het overdonderende protest tegen de komst van 300 vluchtelingen op het landgoed van de Zorgboog in Bakel vraagt het gemeentebestuur nu of het mogelijk is minder asielzoekers op te vangen.

