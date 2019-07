Deurne: meer dieren, minder veebedrijven

DEURNE - Het aantal veehouderijen neemt in rap tempo af in Deurne. Daar staat tegenover dat de veestapel is toegenomen. Het leefklimaat voor Deurnenaren is de afgelopen jaren verbeterd, maar op ruim 3300 plekken in de gemeente is dat nog altijd matig tot slecht.

Hoe stond de veehouderijsector er in 2007 voor in Deurne en hoe nu? Hoeveel varkenshouders stopten, hoe ontwikkelt de pluimveesector zich? En hoeveel woningen ondervinden mogelijk hinder van geur? Dit en meer was onderwerp van onderzoek dat gemeente Deurne deed naar gegevens uit 2007, 2011, 2015 en 2019. De resultaten zijn onlangs openbaar gemaakt.

Het meest in het oog springend is de forse afname van het aantal veehouderijen: sinds 2007 sloten er 153 hun staldeuren voorgoed. Vooral de intensieve veehouderijen (bedrijven die niet aan grond gebonden zijn) daalden in omvang, 130 ondernemers hielden ermee op. Onder de streep blijven er nu 394 over. Daarvan zijn er 66 van zeer grote omvang, met meer dan 2000 vleesvarkens of 750 zeugen of meer dan 40.000 stuks pluimvee. Van dit type bedrijf zijn er sinds 2007 twintig bijgekomen. Dit laatste heeft alles te maken met de schaalvergroting binnen de sector. Het aantal dieren in Deurne is dan ook niet afgenomen, maar juist met vijftien procent gestegen naar iets meer dan 330.000 dieren. De schaalvergroting zal de komende jaren alleen maar toenemen, zo is de voorspelling.

Vleeskuikens

Grootste stijgers zijn de vleeskuikens. Daarvan kwamen er 400.000 bij in heel Deurne. In de categorie varkens valt op dat het aandeel biggen flink steeg naar 143.000. Voor wat betreft koeien is er een verschuiving waar te nemen van melkkoeien naar vleeskoeien.

Tegenover de uitbreiding van de hoeveelheid dieren, staat een forse vermindering van de uitstoot. Ammoniak, fijnstof, geur: op alle vlakken zijn de waardes minder geworden. Ammoniak is koploper: die uitstoot werd teruggebracht met 38 procent. Dit is vooral te danken aan de varkensbedrijven, die samen verantwoordelijk zijn voor de helft minder uitstoot dan twaalf jaar terug.