Deurne moet nieuwe besluiten nemen over nieuwe schuur

DEN BOSCH/DEURNE - De rechtbank heeft de gemeente Deurne huiswerk gegeven in de zaak over het vernieuwen van een schuur aan de Hazeldonksedreef in Liessel. De eigenaar wil het zeventig jaar oude bouwwerk vervangen. De gemeente ziet geen probleem, de buren wel. Die vechten dit aan.