Deurne opent loket voor duurzamer wonen

Volgens wethouder Marnix Schlösser is de tijd rijp om inwoners bewuster te maken van hun rol en hen te stimuleren actie te ondernemen. ,,Als gemeente zijn we bezig met het doel om in 2050 energieneutraal te zijn, maar dit kunnen we niet alleen. Om me heen merk ik dat steeds meer mensen zich realiseren dat het tijd is om iets te doen. Onder andere de extremen op weergebied en de opnieuw opgelaaide discussie over kernenergie zetten hen hiertoe aan.”

Elke zaterdagochtend open

Om burgers te informeren over wat zij kunnen doen om energie te besparen en/of zelf op te wekken, gaat nu het Energieloket van start. Elke zaterdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur zitten deskundigen van Energyport Peelland klaar om mensen te ontvangen. Voorzitter Martien Bots legt uit hoe het werkt: ,,De bedoeling is dat mensen eerst de gratis energiescan doen op onze website. Op basis van die uitkomst kunnen onze mensen advies geven. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als de aanschaf van zonnepanelen. Wat kost het en wat levert het op? Bij het Energieloket kunnen we mensen ook informeren over de diverse subsidieregelingen die gelden voor energiebesparende maatregelen.”

Warmtelekken, energieslurpers

Geïnteresseerden kunnen ook kiezen voor een uitgebreide scan. Dan komen de medewerkers van Energyport Peelland in huis en meten onder andere waar warmtelekken zitten en hoeveel energie apparaten verbruiken. Deze analyse kost 195 euro per woning. Inwoners van de gemeente Deurne die tot de eerste vijftig bezoekers van het Energieloket behoren, krijgen 95 euro korting hierop.

Missie van de Ossenbeemd

Het loket past volgens Ossenbeemd-voorzitter Dick van der Star perfect bij de missie van het centrum om mensen te enthousiasmeren om duurzaam te leven en wonen. ,,Aansluitend op onze huidige expositie over de Peelrandbreuk, komt er een expositie over duurzaamheid. Maar we willen bezoekers ook actief kennis laten maken met dit onderwerp. Hiervoor gaan we binnenkort buiten een fiets plaatsen waarmee mensen zelf energie kunnen opwekken. Op de bijbehorende meter kan de fietser precies zien hoeveel watt hij genereert en welke apparaten hiervan kunnen draaien."

Vanwege de coronamaatregelen kunnen maximaal twee mensen tegelijk het loket bezoeken. Meer informatie is te vinden op www.energyportpeelland.nl/energieloket.