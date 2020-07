Deurne praat nu pas over handelen wethouder Verhees

Burgemeester Hilko Mak gaf Ivy de opdracht om de zaak te onderzoeken nadat de Liesselse familie Van Ooij in 2019 aangifte tegen wethouder Verhees deed. De familie verdenkt hem ervan foute informatie te hebben verstrekt bij de aanvraag voor vergunningen voor een varkensstal in Neerkant. Verhees was de eigenaar van het varkensbedrijf in de tijd dat hij nog raadslid was.