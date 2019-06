Deurne: regels voor arbeidsmigranten verruimen

Deurne heeft de regels rondom de huisvesting van arbeidsmigranten tegen het licht gehouden. Maandag wordt een voorstel voor een pakket nieuwe regels voorgelegd aan raadsleden.

Het was op verzoek van de politieke partijen dat Deurne het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten vernieuwde. Ze hebben de afgelopen maanden allemaal inbreng gehad in de nieuwe uitgangspunten. Grootste wijziging in het definitieve voorstel is het percentage buitenlandse werknemers dat binnen de gemeente mag verblijven. Dat gaat naar 10 procent van alle inwoners verspreid over de hele gemeente.

In de oude situatie mochten in wijken en kerkdorpen 4 procent van het aantal inwoners arbeidsmigrant zijn. In het buitengebied is er tot nu toe helemaal geen norm. Dit omdat er alleen maar arbeidsmigranten mogen verblijven op het terrein van de ondernemer die ze in dienst heeft. Als het voorstel wordt overgenomen door de raad verandert dit. In totaal mogen er dan 3237 arbeidsmigranten verblijven.

De nieuwe norm in het buitengebied heeft voordelen voor de ondernemers daar, maar ook voor het gebruik van bijvoorbeeld leegstaand agrarisch vastgoed, aldus een woordvoerder van de gemeente. Om niet alle arbeidsmigranten op een paar vierkante meters samen te brengen, gaan er wel regels gelden voor de verschillende huisvestingslocaties. Zo moeten plekken waar tot honderd werknemers verblijven hemelsbreed 250 meter verwijderd zijn van een volgende plaats. Bij locaties met meer dan honderd werknemers is dat 500 meter.