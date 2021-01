Deurne steekt 100.000 euro in bureaus en stoelen: 200 ambtenaren krijgen nieuwe thuiswerkplek

DEURNE - De inkt voor de plannen van het vernieuwde gemeentehuis is nog maar net droog. Desondanks gaat Deurne nu 100.000 euro steken in thuiswerkplekken voor ambtenaren.

In totaal 200 medewerkers van de gemeente krijgen binnenkort thuis een goede werkplek die ergonomisch verantwoord is. De kosten daarvoor zijn maximaal 500 euro per plek, die volgens de Arbonormen met een bureau, bureaustoel en een lamp zijn ingericht.

Een ton klinkt als een forse investering, maar volgens een woordvoerder is het bittere noodzaak. ,,Sinds maart werken bijna alle medewerkers van de gemeente Deurne verplicht thuis. Het ziet er naar uit dat dit ook nog wel even gaat duren. Een werkgever heeft de zorgplicht om een ergonomisch ingerichte werkplek te regelen. Normaal geldt dit voor het kantoor, nu ook voor de thuiswerkplek.” Volgens de gemeente brengt een slecht ingerichte werkplek of slechte werkhouding risico’s met zich mee voor ‘de veiligheid en gezondheid van medewerkers’. Ook kan het leiden tot stijging van het verzuim.



Tegelijkertijd worden er ook kosten bespaard door het thuiswerken. Over 2020 gaat het om een daling van 44.000 euro aan kantoormiddelenHet is nog niet bekend of de complete gereserveerde 100.000 volledig gebruikt zal worden. ,,Dit hangt af van bij hoeveel medewerkers de werkplek nog niet goed genoeg is. Tegelijkertijd worden er ook kosten bespaard door het thuiswerken. Over 2020 gaat het om een daling van 44.000 euro aan kantoormiddelen.”

Gevolgen voor het nieuwe gemeentehuis

De opwaardering van thuiswerkplekken heeft ook consequenties voor het gemeentehuis dat zal worden omgebouwd naar een Huis voor de Samenleving. Hier zal binnenkort mee gestart worden. ,In eerste instantie gaan we daarvoor minder werkplekken aanschaffen dan eerder was voorzien, omdat we er rekening mee houden dat meer medewerkers thuis blijven werken. Uit een enquête blijkt dat ongeveer tachtig procent van onze medewerkers ook na corona één of meer dagen in de week thuis wil blijven werken.”

Volgens de woordvoerder is er in het ontwerp al rekening gehouden met flexibele plaatsen om te werken. ,,Mocht vervolgens in de praktijk blijken dat er meer nodig zijn, dan schalen we dit op. Als er plek over blijft, gaan we op zoek naar nieuwe huurders.”

Eerder stelden politieke partijen waaronder het CDA en DOE! vragen aan burgemeester en wethouders over de inrichting van het nieuwe gemeentehuis. Zij voorspelden al vrij snel dat er ook na corona meer mensen vaker thuis zouden willen blijven werken. Ook gaf de gemeenteraad het college in november de opdracht om met bezuinigingsvoorstellen te komen voor de verbouwing van het gemeentehuis. Een meerderheid vond de plannen te duur uitvallen.