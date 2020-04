Deurne steekt de helpende hand toe

De vanwege het coronavirus opgelegde beperkingen brengen ondernemers, stichtingen en verenigingen in financiële problemen. De Rijksoverheid heeft daarvoor al steunmaatregelen getroffen. Deurne komt nu met een extra pakket. Binnen de Belastingsamenwerking Oost-Brabant, waar Deurne deel van uit maakt, werd eerder al besloten dat er tot 1 juni geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen de deur uitgaan voor gemeentelijke én waterschapsbelastingen. Openstaande bedragen hoeven pas 31 mei betaald te zijn.

De gemeente verleent nu tot 1 juni uitstel van betaling van leges. Ook worden tot die tijd geen nieuwe aanslagen, heffingen en vorderingen opgeld. Wie al leges heeft betaald voor een evenement dat niet doorgaat, krijgt het geld terug. Als ze nog moesten betalen, dan vervalt die verplichting. Vindt het op een nieuwe datum later in het jaar plaats, dan worden geen dubbele leges in rekening gebracht.

Uitstel, geen afstel

Achterstand in het betalen van huur, pacht of terrasgelden heeft tot 1 juni ook geen gevolgen. De gemeente gaat die niet actief incasseren. Wie het nu niet kan betalen, heeft dus de mogelijkheid om twee maanden geen huur of pacht te betalen. ,,Het is uitstel, geen afstel", benadrukt een woordvoerder van de gemeente. ,,de facturen worden wel verstuurden moet uiteindelijk wel voldaan worden.” Daarnaast kan voor leges, belastingen of andere betalingen een regeling worden afgesproken. Al deze maatregelen gelden ook voor inwoners.

Voor marktkooplieden vervalt de verplichting om binnen een bepaalde periode een minimum aantal keren op de weekmarkt te moeten staan. Ze lopen nu niet meer het gevaar hun standplaats kwijt te raken. Non-food kramen zijn momenteel niet toegestaan op de markt.

Brief

Deurne gaat verder bekijken in hoeverre verenigingen, musea en gemeenschapshuizen tegen problemen aanlopen en hoe de gemeente hen daarin van dienst kan zijn. ,,,Er is al contact links en rechts. We gaan nu een brief sturen om hen te wijzen op de regelingen die er zijn. Bijvoorbeeld het noodloket voor 4000 euro. En dat ze met ons contact kunnen opnemen, als ze ergens tegenaan lopen.”