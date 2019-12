Deurne stemt in met komst Aldi

Deurne stemt in met de komst van een Aldi aan de Veldstraat nummer 5. De supermarktondernemer diende in juli plannen in voor het vestigen van een nieuwe winkel op die plek. In het pand zat de afgelopen vijftig jaar bloemenwinkel Van Deursen. Die winkel wordt voortgezet in een andere winkel in het centrum, liet een woordvoerder van de familie Van Deursen eerder weten.