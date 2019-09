Deurne steunt plan De Bikkels: 101 arbeidsmigranten op park

De arbeidsmigranten mogen maximaal 21 maanden op het park worden gehuisvest. In die periode wordt het recreatiepark vernieuwd, om vanaf 2021 weer open te gaan voor uitsluitend recreatieve verhuur. Uitbater Roompot, de gemeente Deurne en dorpsraad Samen Vlierden waren dat onlangs al overeengekomen. Nu blijkt dat er ook politiek draagvlak is voor het plan.

Vertrouwensbreuk

Inge van Laarhoven van DeurneNu wilde nog weten of is vastgelegd dat het park ook echt gerestyled gaat worden. Biemans: ,,We hebben hierover geen verplichting opgenomen. Maar ik ga uit van het goede."

Voorheen was huisvesting van arbeidsmigranten er niet toegestaan. In de nieuwe beleidsnotitie 'Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019' is die mogelijkheid er wel. Er is voortaan ruimte om te experimenten. In dat licht moet de huisvesting op De Bikkels worden gezien. Het gaat om slechts een deel van het park - veertig huisjes - centraal aan het Biesdeel bij de hoofdingang.