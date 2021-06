Deurne twee ton in de min: ‘Maar dat valt alles mee na bizar jaar’

Het is een flink bedrag, het tekort van 190.000 waarmee Deurne het jaar 2020 afsluit. ,,Maar op een totale begroting van ongeveer 100 miljoen is het maar een klein negatief resultaat”, lichtte Marnix Schlösser vrijdag toe. De Deurnese wethouder van financiën is dan ook tevreden, zeker in het licht van het afgelopen jaar. 2020 stond natuurlijk ook voor de hele Deurnese gemeenschap vooral in het teken van het coronavirus, maar óók van de brand in de Peel, forse bezuinigingen en van grote toekomstplannen, zoals een zwembad, een nieuwe woonwijk en een spoortunnel.

Zuur

In de categorie ‘zuur’ valt meteen op dat Deurne het niet bepaald breed heeft op dit moment. Vanuit de rijksoverheid krijgt Deurne - net als veel andere gemeenten- minder toelages dan ze nodig heeft. Bijvoorbeeld om de wetten rond het klimaat goed uit te kunnen voeren, maar ook als het gaat over de kosten voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning -zoals huishoudelijke hulp voor mensen die dat nodig hebben. Dat drukt nu allemaal op de gemeentelijke portemonnee. ,,Onze ambities zijn groter, we willen harder vooruit en dat kan nu vaak niet”, zei Schlösser. ,,Maar desondanks zijn we er wel in geslaagd de boel op orde te houden.” Hoe groot de financiële schade is die corona met zich heeft meegebracht, kan overigens nu nog niet precies worden gezegd. Een deel van de uitgaven zit nog in de pijplijn, aldus Schlösser. Zo is er nu bijvoorbeeld nog geen zicht op de kosten voor inhaalzorg.

Zoet

In de categorie ‘zoet’ gaat het volgens wethouder Schlösser de goede kant op met de geplande bezuinigingen op het sociale vlak. ,,We zijn binnen Zorg in Deurne begonnen met anders te werken en het slimmer in te richten, waardoor er al veel bespaard kan worden.” In het afgelopen jaar is er bijvoorbeeld voor 548.000 bezuinigd door enkel incidentele besparingen.

Ook duurzaamheid wordt door steeds meer inwoners omarmd, zoals is te merken aan de aanmeldingen voor zonnepanelen op het dak en subsidies voor groene daken.

Berg met geld

Daarnaast is er in 2020 meerdere keren witte rook uit het gemeentehuis opgestegen voor grote projecten. Zo kwam er een berg met geld vrij voor een zwembad, nieuwe toplagen voor sportvelden, beweegvoorzieningen en gemeenschapshuizen. Ook goed voor Deurne is volgens wethouder Marinus Biemans de toestemming om een bedrijventerrein uit te breiden. Kranenmortel Zuid mag een paar hectares groeien ‘en dat is voor het eerst sinds jaren’. Ook goed nieuws is de leegstand in het centrum, of beter gezegd de daling ervan met 130 procent.