Deurne verdubbelt bijdrage aan logeerhuis voor mensen met dementie

Jubileum­boek SV Lierop om van te watertan­den, ‘Als dit in de wachtruim­te ligt komt iedereen te laat bij de huisarts’

LIEROP - Je hebt jubileumboeken in soorten en maten. Meestal zijn ze leuk om één keer te lezen en daarna in de boekenkast te zetten. Bij het jubilerende SV Lierop hebben ze er nu ook een. ‘Van teulschoen tot gouden kicksen’ is echter uniek in zijn soort, een naslagwerk om van te watertanden.

28 juni