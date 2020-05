Deurne versoepelt regels en geeft horeca extra terrasruimte

Deurne wil ondernemers tegemoet komen met meer vierkante meters terrasoppervlakte nu ze 1 juni om klokslag 12 uur weer open mogen. Omdat bezoekers verplicht moeten zitten en ook op een afstand van anderhalve meter is er flink meer ruimte nodig om gasten een plek te geven. ,,We willen ze de ruimte geven om uit te breiden, daarvoor hoeven ze geen vergunning aan te vragen en het kost ook niets extra's. De enige voorwaarde is dat ze het doen met hun huidig aantal tafels en stoelen en dat ze schriftelijk een plan indienen met een plattegrondje”, licht een woordvoerder toe. Dat plattegrond is om een beeld te krijgen van de situatie en of er wel genoeg ruimte overblijft voor hulpdiensten. Als dat in orde is geeft Deurne ook weer schriftelijk toestemming. ,,We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden.”

Buren moeten gezamenlijk plan indienen

Ondernemers die naast elkaar zitten -zoals aan de Markt in Deurne of aan de Blasiusstraat in Zeilberg- moeten een gezamenlijk plan indienen. ,,Dan weten we zeker dat iedereen het er mee eens is en kan een ondernemer niet de ruimte ‘pakken’ die de buurman misschien ook had willen gebruiken.” Het gebruik van extra ruimte is tijdelijk en loopt tot 1 september 2020. In augustus wordt bekeken of de maatregel verlengd wordt.

De Deurnese VVD en het CDA hadden vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de mogelijke uitbreiding van de terrassen. Met de nieuwe maatregel wordt een deel van hun wensen ingewilligd.

Horeca-ondernemers staan in de startblokken om weer vol gas te gaan geven. Dat ze niet van te voren kunnen proefdraaien baart hen hier en daar wel zorgen. Meteen van start gaan op een feestdag waarop iedereen vrij is en dat gecombineerd met de nieuwe manier van werken, dat kan misschien tot chaotische momenten gaan leiden.

Cultuur op het terras

Bij het Cultuurcentrum in Deurne zijn de voorbereidingen al in volle gang. ,,Looproutes, desinfectieprotocollen, de manier waarop we het terras gaan neerzetten: alles is al klaar voor 1 juni”, vertelt Bianca den Toom van het CCD. Er zal straks plaats zijn voor ongeveer dertig mensen. Naast drankjes gaan ze ook cultuur op het terras serveren. ,,We zijn natuurlijk een Cultuurcentrum en dat willen we dan ook graag weer aan de mensen aanbieden. Voorlopig zijn dat voorstellingen op kleine schaal, maar voor ons is het heel belangrijk om er weer mee te beginnen.”