Deurne verwelkomt plannen voor postkantoor

Burgtbouw wil het gebouw aan de Posthoek slopen en er 26 nieuwe koopappartementen voor terugbouwen. Omdat er in de toekomst mensen gaan wonen, moet de bestemming van het gebied veranderen. Deze procedure wordt op korte termijn opgestart, laat verantwoordelijk wethouder Marinus Biemans weten.

Als alles meezit zal het een jaar of twee duren voor alles in kannen en kruiken is.

De doelgroep voor de woningen zijn huishoudens van een of twee personen. Alle appartementen worden geschikt gemaakt voor senioren en rolstoelgebruikers.

Biemans laten weten erg blij te zijn met de ontwikkeling van het gebied. ,,Het gebouw staat er nu weg te kwijnen, we denken dat dit een mooie aanvulling is voor het centrum.” In de plannen wordt rekening gehouden met het 'Tuinpad van mijn vader’, de route die de Wieger met het centrum zal gaan verbinden.

Ook komt er groen terug voor stenen. Het voorstel is om het parkeerterrein aan de kant van de Martinetstraat te vervangen door beplanting. Verder is het de bedoeling om de parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers aan de noord- en zuidkant te maken. Volgende week wordt eerst de buurt ingelicht over alle plannen. Na die tijd zal Burgtbouw het ontwerp toelichten.

Volgens Biemans trekken alle betrokken partijen samen op om tot een overeenkomst te komen. ,,We willen voorkomen dat we achteraf zaken moeten herstellen die we vooraf goed hadden kunnen regelen.” Dit geldt bijvoorbeeld voor het onderdeel parkeren, een onderwerp dat de afgelopen jaren vaker voor problemen zorgde bij Deurnese nieuwbouwplannen.

Zo zorgde het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen in de bouwplannen voor een appartementencomplex aan de Lagekerk voor een opeenstapeling van juridische procedures. Dit nieuwbouwproject is daardoor nog altijd niet van de grond gekomen.