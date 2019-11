Deurne vraagt extra tijd voor oplossing Zeilberg

Deurnese politieke partijen hadden er juist op aangedrongen om haast te maken. Zeilberg heeft sinds 2015 geen eigen gymzaal, het gemeenschapshuis is aan renovatie toe en de uiterste houdbaarheidsdatum van de school nadert. Om het een en ander samen te laten komen, zijn meerdere gesprekken gevoerd. Maar de belofte dat er in december een voorstel zou liggen voor de raad kan niet worden waargemaakt, laat wethouder Helm Verhees weten. ,,De gesprekken met partners zijn in volle gang en we verkennen drie mogelijke varianten."

Zo zou Deurne kunnen kiezen voor de variant waarbij alles bij het oude blijft. In dat geval zou het gemeenschapshuis subsidie voor groot onderhoud ontvangen en de school op langere termijn worden vervangen. Daarnaast kan de insteek zijn om een nieuwe gymzaal in het gemeenschapshuis te maken. Of, en dat is in de ogen van de gemeente het meest kansrijk, worden onderwijs, ontmoeten en bewegen samengebracht in één ontwerp. Het kost tijd om de derde optie te onderzoeken, aldus de gemeente.