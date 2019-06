Deurne vraagt grond terug die bij voortuinen is getrokken

Op de lapjes gemeentegrond prijken nu struiken, bomen, hekken of heggen. Die zullen op korte termijn allemaal moeten verdwijnen. Voor de werkzaamheden aan Walsberg-Oost heeft de gemeente namelijk een strook nodig van twee en een halve meter breed. Bij ongeveer honderd adressen is die strook nu onderdeel van de tuin.



De lijst met werkzaamheden is fors. Allereerst gaat Brabant Water de waterleidingen uit de jaren vijftig vervangen voor nieuwe leidingen. Daarnaast wil E-Fiber er glasvezel aanleggen. Ook gaat de gemeente onderhoud aan de wegen plegen. ,,Omdat er altijd water op blijft staan, ook in de inritten van de mensen, komt er een nieuwe toplaag op. Om de wateroverlast aan te pakken, verlagen we de wegbermen zodat ze als buffer gaan werken”, licht wethouder Helm Verhees toe.

Alle adressen waar gemeentelijk groen tuin is geworden zijn op de hoogte gebracht. ,,Veel mensen zullen het niet eens in de gaten hebben gehad dat die grond officieel niet van hen is”, aldus Verhees.

Medewerkers van de gemeente gaan binnenkort op bezoek bij mensen op te kijken wat de mogelijkheden en oplossingen zijn, aldus Verhees. In sommige gevallen kan het zo zijn dat bewoners de grond over kunnen kopen. ,,Dit tegen een schappelijke prijs.” Voor de 2,5 meter brede berm -gezien vanaf de weg- gaat dit niet op. ,,Nee, die zal echt vrij moeten worden gemaakt. We willen bewoners natuurlijk wel helpen met het eventueel verplaatsen van struiken of hekken.”

Verhees hoopt dat alles rond 1 november leeg door bewoners wordt opgeleverd, zodat er een start gemaakt kan worden. Walsberg is de eerste wijk die tegen het licht werd gehouden voor een grote onderhoudsbeurt. ,,We gaan zo heel Deurne rond, dat gaat nog jaren duren.”