Deurne wil anders gaan vergaderen

De werkgroep heeft goed om zich heen gekeken. ,,Raadsleden en griffiers van Helmond, Horst aan de Maas en Roermond zijn op bezoek geweest om te vertellen hoe zij het doen", zegt griffier Roger Rutten van Deurne. Het wordt geen kopie van één van de drie, benadrukt hij. ,,We hebben met onze bril naar die modellen gekeken en wat wij nu missen en komen nu met een Deurnes model."

Er zijn drie uitgangspunten, stelt Rutten: ,,We willen meer mét inwoners spreken dan óver inwoners. Verder wil de raad eerder bij een bepaald probleem worden betrokken. Nu is het zo dat er een heel traject is geweest en vervolgens het college tegen de raad zegt: we willen dat jullie hiervoor kiezen. En als derde willen we sneller besluiten."

Informatiebijeenkomst

Het nieuwe model bestaat uit een informatie(thema)bijeenkomst in de eerste week van de maand op maandag, een adviescommissie in week 2 op woensdag, een opiniërende commissie in week 3 op donderdag en de raadsvergadering in week 4 op dinsdag.

Op de informatiebijeenkomsten zijn alle raads- en commissieleden welkom. Inwoners kunnen daar het woord voeren over zowel punten die op de raadsagenda staan als over andere dingen die ze bezighouden. Rutten: ,,Zo'n bijeenkomst kan gaan over één specifiek onderwerp maar ook over meerdere zaken." Ze wordt in het gemeentehuis gehouden of op locatie als iets in een bepaalde wijk speelt.

In de adviescommissie worden de voorstellen besproken die twee weken daarna in de raad komen. ,,Nu is er voor elke portefeuillehouder (wethouders/burgemeester) een aparte raadscommissie. Daar stoppen we mee." In de opiniecommissie komen ontwikkelingen voor de lange termijn aan de orde. Waar de raadsleden vroegtijdig bij betrokken willen worden.

Flitsraad

Het aantal reguliere raadsvergaderingen gaat van zeven naar tien. Elke laatste dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus. ,,We willen sneller besluiten, daarom dit voorstel", aldus de griffier. Als er spoed bij is, kan er een zogenoemde 'flitsraad' worden gehouden. Een bijeenkomst van maximaal een half uur voor de zogenoemde hamerstukken.