Deurne wil onafhankelijke club rekenaars

Deurne moet het al een paar jaar stellen zonder onafhankelijke onderzoekers die zich regelmatig buigen over de portemonnee van de gemeente, of over de financiële keuzes die gemaakt worden. Er is nu wel een rekencommissie, maar die bestaat uit raadsleden. ,,En dat vinden we als raad toch een geval van de slager die het eigen vlees keurt", laat Tom Oomen van de Deurnese VVD weten. Oomen is de initiatiefnemer van het voorstel dat volgende week wordt gedropt. Een voorstel dat bovendien al in kannen en kruiken lijkt te zijn, want de hele raad ondersteunt het plan. De rekenkamer, zoals dat officieel heet, werd in Deurne jaren geleden afgeschaft vanwege bezuinigingen, aldus Oomen. ,,Dat werd toen een rekencommissie, maar die heeft nog nooit iets onderzocht. Het is meer een slapend orgaan."