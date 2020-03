Deurne wint ‘tien rechtszaken’ over noodwoningen; eigenaren staan met lege handen

VIDEO Huisartsen in de dorpen bereiden zich voor op wat komen gaat

9:40 AARLE-RIXTEL/BEST - De huisartsen in de dorpen beginnen zich voor te bereiden op grote groepen mensen met luchtwegklachten. In Aarle-Rixtel zijn de Laarbeekse praktijken een isolatiepost begonnen. Vandaag opent er ook een in de sporthal in Best.