Deurne Zeilberg zet dorp op z'n kop na versoepelingen: ‘We voelen ons bevrijd!’

Heusdense sta-in-de-weg is verhuisd naar achterkant priester­koor: meer mogelijkhe­den voor concerten

22 september ASTEN-HEUSDEN - Groot, lomp, log en amper te verplaatsen. Het oude altaar van de kerk in Asten-Heusden was jarenlang vooral een sta-in-de-weg bij concerten en andere opvoeringen die daar steeds vaker plaatsvinden. Vrijwilligers hebben nu een nieuw, verplaatsbaar altaar geplaatst dat komt uit de oude St. Jozefkerk in Someren-Heide.