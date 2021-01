Deurne zwaait Mak uit met afscheidsrevue

Hij staat doorgaans niet bepaald te springen om in het middelpunt te staan, burgemeester Hilko Mak. Maar als iets niet kan, deze woensdag in het gemeentehuis van Deurne, dan is het wel opgaan in de massa.

Speciaal vanwege het corona-proof afscheid bevindt Mak zich namelijk midden in het middelpunt van een live uitzending. Een soort talkshow waarin het maar om één man draait: de vertrekkend burgemeester van Deurne.

Bij de gemeente hebben ze zichtbaar alle registers opengetrokken om er ondanks alles toch een feestje van te maken. Het resultaat is een twee uur durende aaneenschakeling van videobeelden over tien jaar Hilko Mak in Deurne.

Er is live pianomuziek van Mathijs Maas (waarbij Het Dorp van Wim Sonneveld natuurlijk niet ontbreekt) en een bijzonder persoonlijke speech van de Helmondse burgemeester Elly Blanksma die Mak koesterde als goede buur maar vooral als vriend. Er zijn boodschappen van alle raadsleden, wethouders en directe collega's, van pastoor Paul Janssen -die vindt dat Mak eens orgel moet komen spelen in de Deurnese kerk- en van handenvol ondernemers, dorpsvertegenwoordigers, carnavalsvierders, politieagenten en ‘onbekende’ bewoners.

Mak in pak met hagelwitte laarzen

Tussen de hartelijke woordenbrij door worden de kijkers thuis samen met Mak getrakteerd op een fotocollage (inclusief Mak in pak en hagelwitte laarzen, na de brand in de Peel). Als rode draad zijn er persoonlijke gesprekken waarin Tim van der Weerden van DMG de pieken en dalen van de afgelopen tien jaar met de burgemeester bespreekt.

Last but not least spreekt Hilko Mak zijn finale woorden. Hij heeft het mooi gehad. Hij is tevreden. Ook met dit afscheid. Met de 300 euro voor zijn goede doel, het Tejo-huis voor jongeren in Deurne . Met twee schilderijen van de gemeenteraad ter herinnering aan de Peelbrand. En met twee uur vol mooie woorden.

Nu gaat hij naar Groesbeek. Samen met zijn vriendin Tina genieten van het pensioen. Mak's opvolger Greet Buter staat ondertussen al klaar om de ambtsketen over te nemen. Maandag is haar eerste werkdag.