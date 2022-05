Deurnenaar fietst kasseienklassieker Parijs-Roubaix: ‘Ik hou wel van een stevige uitdaging’

De wielertocht, die ieder jaar rond Pasen verreden wordt, heeft een karakteristiek parcours van 170 kilometer. Vijftig kilometer hiervan gaat over kasseien. De stroken met deze vierkantige stenen zitten soms vol kieren en kuilen. Het is niet bepaald een strak bestraat traject. Dat is precies waarom Deurnenaar van Griensven het uitkoos.