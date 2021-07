Deurnenaar had al webshop in hulpmiddelen en nu ook echte winkel: mensen willen bij een scootmobiel advies

Kort nieuws Brabantse band Taaftere in tuin De Wieger; demonstra­tie kunstraat maken door Deurnese imkers; Notoire Fanfare speelt op terras CCD

30 juni Deurne - De podiumactiviteiten van museum De Wieger in Deurne draaien weer volop. Zondag 4 juli om 15.00 uur treedt Taaftere op in de tuin. Deze Brabantse band bestaat uit Mark Söhngen, Mario van der Linden, Joost Witte en Jan van den Berg. Samen brengen ze eigen repertoire over onderwerpen die hen bezighouden, zoals ‘Kakmadammen’ en ‘Hey, lopte mee’. Hun stijl is een mix van folk, pop, jazz, tex-mex en cajunmuziek. Tijdens hun achtjarig bestaan luisterden ze menig muziekcafé, huiskamerconcert en festival op. Kaartjes kosten tien euro per stuk. Reserveren is noodzakelijk en kan op www.dewieger.nl/podium.