Deurnenaar Heinz zit op hete kolen. ‘Ik wil naar China!’

Heinz Sturm rolt een rol behang uit en zucht diep. ,,Kijk, dit is een van mijn laatste ontwerpen. Maar ja. Ik heb er helemaal niks aan, want ik kan er niks mee.” Hij had al lang dáár moeten zijn. In Shanghai, in de fabriek van Weize, het bedrijf waar hij voor werkt. De realiteit is dat hij al weken in Deurne is, in zijn tweede huis, omdat hij niet naar China kan vliegen vanwege de uitbraak van het Corona-virus. ,,In het hele land ligt alles plat en nu gaat het dus helemaal mis met de nieuwe collectie.”