Deurnenaar met laag salaris vaak armer dan inwoner met uitkering

Oud-program­meur van Nirwana Martien Driessen (1961 - 2022) was wars van rare wensen van artiesten

LIEROP - Hij was een van de grondleggers van jongerencentrum Nirwana in Lierop, dé poptempel in de Peel. Martien Driessen overleed op 61-jarige leeftijd na een slopende ziekte, zijn uitvaart is vrijdag op Curaçao.

19 oktober