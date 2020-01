Deurnenaar Rien Voets (76) vindt het veel te donker in Deurne en krijgt na 1,5 jaar eindelijk gehoor

Wethouder Helm Verhees, de man die verantwoordelijk is voor alle lantaarnpalen in Deurne, komt binnenkort op bezoek bij Rien Voets om met eigen ogen te zien of het te donker is in de wijk Koolhof. Met die belofte nam Verhees gisteren een dikke stapel handtekeningen in beslag die Voets de afgelopen tijd verzamelde.