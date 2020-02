Deurnenaar Rien Voets op duisternissafari met de wethouder

DEURNE - De man die in Deurne strijdt voor meer straatverlichting -de 76-jarige Rien Voets- heeft wethouder Helm Verhees op sleeptouw genomen door zijn wijk Koolhof. ,,Ik heb hem zelfs een paar keer horen zeggen: het is hier inderdaad echt donker.”

De missie van Rien Voets zit er op. Voorlopig, in elk geval. ,,Nu is het gewoon afwachten wat ik terug hoor van de gemeente."

Een paar dagen geleden leidde Voets wethouder Helm Verhees en twee deskundigen op het gebied van straatverlichting met zijn auto rond in zijn wijk. Verhees is mede verantwoordelijk voor het recente verlichtingsplan waarbij in de hele gemeente Deurne ongeveer 1300 lantaarnpalen worden weggehaald, onder meer om stroom te besparen.

Honderden handtekeningen

Voets wilde Verhees met eigen ogen laten zien dat het in Deurne - en specifiek in zijn wijk Koolhof - veel te donker is geworden. Voor het zover was, had hij anderhalf jaar lang aangedrongen op een afspraak. Uiteindelijk zamelde hij een hele stapel van honderden handtekeningen in van inwoners en overhandigde die een maand terug aan burgemeester Mak en wethouder Verhees. Hij verliet het gemeentehuis met een toezegging op zak: Verhees zou bij hem op bezoek komen. Die voegde snel de daad bij het woord.

‘Gelukkig geen volle maan’

,,Alles zat mee tijdens de rondleiding", vertelt Voets opgetogen. ,,Ik had expres alle mensen uit de straat gevraagd om de buitenlampen uit te doen en ook het weer werkte mee, geen volle maan of wat dan ook. Het was echt aardedonker die avond. Het kon niet beter." Dat ontging ook zijn visite niet. ,,Ze hebben verschillende keren gezegd dat het erg donker was."

Precies volgens plan, aldus Voets. Want wat hem betreft maakt Deurne het te bont met het saneren van de straatverlichting. De raad gaf er toestemming voor, maar Voets legt zich er niet bij neer. Hij stuurde eerder al brieven, diende klachten in en liep met ambtenaren door zijn wijk om uit te leggen waar het aan schort.

Topvijf van meest duistere plekken

Om het overzichtelijk te houden maakte Voets voor de rondleiding een topvijf van meest duistere plekken die wat hem betreft met spoed aangepakt moeten worden. ,,Ik heb ze een plattegrondje gegeven met locaties die urgent zijn. Dat lijstje is tot stand gekomen met inbreng van verschillende buurtbewoners."

Drie kwartier rondgereden