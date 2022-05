Deurnenaar wil contact met 'zijn ex’ maar de vrouw weet van geen relatie

CDA en VVD accepteren uitnodi­ging, eerste gesprekken Somerense coalitie volgende week van start

Het duurde zeventig dagen, maar eindelijk lijkt Someren op weg naar een nieuwe coalitie. Wij zijn Someren/VVD en CDA gaan in op de uitnodiging van De Gemeenschapslijst en LSH om te onderzoeken of een coalitie mogelijk is. De gesprekken starten volgende week.

25 mei