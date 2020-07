Deurnenaren heel erg behulpzaam: inwoners boden bijna 2000 uur aan ‘coronahulp’

Veel nieuwe jonge vrijwilligers

Deurne gebruikt Deurnevoorelkaar al een aantal jaar. Het systeem kan geautomatiseerd een match maken tussen vrager en aanbieder. Mensen hebben de keus uit meerdere vrijwillige klussen en kunnen die ook flexibel invullen. Dit levert Deurne volgens de LEVgroep flink veel (ook jongere) vrijwilligers op. ,,Mensen blijken meer te willen doen, werknemers van bedrijven kunnen meedoen of men maakt in groepsverband kennis met vrijwilligerswerk.” NLvoorelkaar en Deurnevoorelkaar gaan nu aan de slag om het potentieel aan vrijwillige inzet dat tijdens de coronatijd is ontstaan proberen vast te houden.

Verzoek van de burgemeester: ‘Houd vol’

De Deurnese burgemeester Hilko Mak roept ondertussen zijn inwoners via verschillende kanalen op om alle corona-maatregelen die nu nog gelden -zoals de anderhalve meter afstand- vol te blijven houden om zo een tweede golf te voorkomen. ‘Help elkaar door iemand die dat even vergeet er op te wijzen. Help de mensen in de kwetsbare doelgroep en bescherm ze tegen het coronavirus. We moeten het samen doen. Houd vol!’