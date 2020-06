Deurnenaren maken zich ongerust over aantal AED's in de gemeente

Exclusief bier ter gelegen­heid van jubileum Handel

9:30 HANDEL - Het kerkdorp Handel bestaat 800 jaar. Jammer genoeg net in het jaar dat corona heerst. Geplande festiviteiten heeft de werkgroep Handel 800 moeten verplaatsen naar 2021. Dat was geen goed nieuws voor de mannen van Rooms Katholieke Thuis Brouwerij Handels Ho(o)p die 800 liters bier speciaal voor dit feest had gebrouwen.