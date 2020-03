Deurnes beademingsapparaat kan gaan dienen als noodvoorziening

DEURNE - Het Deurnese bedrijf FHT Perslucht is bezig met de laatste punten op i's te zetten voor een beademingsapparaat dat op korte termijn en in hoeveelheden geproduceerd zou kunnen worden. Eigenaars Frans Fransen en Rob van Horssen namen als uitgangspunt het handmatige beademingsapparaat dat bijvoorbeeld in ambulances aanwezig is en hebben dit geautomatiseerd.

Het apparaat is een noodvoorziening. ,,Beademingsspecialisten uit Leiden en Delft hebben het maandag bekeken en zij hebben gezegd: als er niets anders voorhanden is, dan is dit een oplossing”, vertelt Frans Fransen. Het beademingsapparaat werkt met behulp van perslucht en pneumatiek.

Quote Ik wilde iets doen, niet stilzitten. Ik dacht: wat als de situatie nijpend wordt en er zijn niet genoeg beademings­ap­pa­ra­ten? Frans Fransen, FHT Perslucht

Fransen begon zaterdagochtend met het bouwen ervan. ,,Ik wilde iets doen, niet stilzitten. Een klant uit Delft belde ons met de vraag of we niet mee konden bouwen aan een beademingsapparaat. Ik zei: ja dat kan ik maken, maar dan wel op mijn manier. Niet te lang blijven hangen in bouwtekeningen en prototypes. Ik wilde gewoon meteen aan de gang. Ik dacht: wat als de situatie nijpend wordt en er zijn niet genoeg beademingsapparaten? Stel dat er zich echt situaties gaan voordoen dat er anders mensen zijn die het niet gaan redden? Ik wilde simpel en snel iets maken. Het is zeker geen commercieel ding.”

Apparaat uit ambulance als inspiratie

Voor het ontwerp baseerde hij zich op de handmatige beademingsapparaten die bijvoorbeeld worden gebruikt in ambulances. Deze kunnen patiënten zuurstof toedienen door middel van een soort ballon in te drukken. Met hulp van meerdere deskundigen paste Fransen het ontwerp op verschillende punten aan.

Het bedrijf gaat er nu om te beginnen tussen de twintig en vijftig bouwen. ,,Misschien wil elk ziekenhuis er een paar hebben als noodapparaat, dat weet ik nog niet.”

Behulpzaamheid uit de regio