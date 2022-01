Deurnes stel start puzzelbieb vanuit hun garage: ‘Bij iedere puzzel komt een praatje’

De 79-jarige Deurnese puzzelt al zeker zestig jaar. „Door corona gaan andere hobby’s zoals muziek maken, zingen en KBO-activiteiten niet door, dus hebben we tijd over. Daarom zijn we samen flink aan het puzzelen geslagen.” Op de speciaal gemaakte legplank met rand, zodat de stukjes er niet af vallen, is nu een afbeelding in wording van een jungle met orchideeën en papegaaien. „Het is een bezigheid die we samen kunnen doen. Dan zit ik aan de ene kant van het bureau en Toon op zijn rollator aan de andere kant om de lucht te maken.”