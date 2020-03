Deurnes woon- en zorgcentrum maakt verbeterplan na bezoek Inspectie

Help, de jeukrups komt er weer aan

9:51 EINDHOVEN - Het zijn spannende tijden in Zuidoost-Brabant. Over een paar weken is het zover. Dan sluipen de eerste eikenprocessie- rupsjes uit hun ei. Krijgen we weer zoveel overlast als vorig jaar? De eerste tekenen zijn niet gunstig, maar een definitief oordeel valt nog niet te vellen.