Deurnese bomen worden Deurnese banken

Theo van Heugten kan veel kwijt in zingen als gouden lid van a Capella Lierop

11:45 LIEROP - In Someren kent bijna iedereen gemeentebode Theo van Heugten, maar in Lierop kennen ze hem van het zangkoor a Capella, vooral nu hij 50 jaar koorlid is. ,,Het koor is mijn leven, het moet gek gaan als ik er niet bij ben.”