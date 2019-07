Deurnese broers: ‘Kruijswijk rijdt goed, maar lijkt aan zijn limiet te zitten’

,,In de Pyreneeën maakte hij echt indruk, met zijn ploeg op kop”, blikt Koen terug. ,,Maar die Kruijswijk zag je in de laatste ritten niet meer. Donderdag moest-ie voor de top net even een gaatje laten. Dat is vaak toch ook een teken aan de wand.” Het podium wordt dan ook moeilijk, concludeert Mark. ,,Ik vrees een beetje dat hij voor plek vier of vijf aan het rijden is.”

De broers kunnen het weten, als doorgewinterde Tourvolgers. ,,We gaan al zes, zeven jaar altijd met een groep vrienden ergens in de Tour kijken”, vertelt Mark. Dat tripje stond nu twee weken geleden gepland, toen het circus de Vogezen aandeed. ,,Maar de Tour is spannend, en hier komen nog een paar mooie etappes. Vandaar dat we nog eens deze kant op zijn gekomen.” De racefiets gaat zoals altijd mee in de auto. Vooral Mark klimt fanatiek. En slaat - als goedgetraind hardloper - bepaald geen pleefiguur. ,,Het mooie is dat je elk jaar wel wat meemaakt bij de Tour. Vorig jaar zaten we bij een uitzending van de Avondetappe. En we kwamen op weg naar ons hotel ook al eens midden in de tourkaravaan. Zaten we de volgende dag met de Sky-ploeg aan het ontbijt.” Ze kregen zelfs een tijdje in de keuken. ,,We mochten zelfs in de koelkast kijken.”