Deurnese bus ook in Australië in de maak

Omdat het land groot belang hecht aan lokale productie, is een partner gezocht voor een gezamenlijk op te richten fabriek voor bussen met de technologie van Ebusco. Australian Bus Corporation is moederbedrijf van de fabrikanten Precision Buses en Bustech. Samen zijn ze marktleider in het land met een productie van driehonderd bussen per jaar. Ze tellen zo'n 250 medewerkers.



Ebusco, dat zijn huidige bussen importeert uit China en ze in Deurne aanpast voor de Europese markt, groeide in de afgelopen jaren naar een bezetting van meer dan 150 medewerkers. Het verwacht dit jaar zo'n tweehonderd elektrische bussen te leveren.



Volgens directeur Bijvelds biedt de markt voor Australië goede kansen, omdat minder dan één procent van het voertuigenpark in het land nog maar uit elektrische bussen bestaat. Vanuit Australië zal ook de markt in Nieuw Zeeland worden bediend.



Intussen zijn de voorbereidingen getroffen voor onder meer de goedkeuring van Ebusco's bus voor de Australische markt. Op de lokale vestiging in Australië werken nu drie mensen.