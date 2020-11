Deurnese buurt zet strijd tegen komst Aldi door: ‘We staan te popelen om naar de rechter te gaan’

VIDEO Overlijden goedlachse Jeroen (28) komt hard aan bij politie Oost-Bra­bant: ‘Politieman worden was zijn droom’

2 november EINDHOVEN - ,,Het hakt er enorm in. We zijn het grootste team van het land, en iedereen had wel een linkje met hem.” Helmonds politiechef Haitske de Veen is duidelijk: het overlijden van politieman Jeroen Leuwerink (28) heeft een erg grote impact op de politie in Helmond en omstreken.