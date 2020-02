Deurnese collecte viert vijfde verjaardag

Dit jaar vindt de Goede Doelen Week plaats van 6 tot en met 11 april. In de week van 30 maart ontvangen Deurnenaren een collecte-envelop met info in de bus.

Door één week per jaar gezamenlijk te collecteren voor alle fondsen, zijn er minder mensen nodig en kunnen mooie opbrengsten behaald blijven. De Stichting Goede Doelen Week (GDW) Deurne werd in 2015 opgericht. Vorig jaar is de ANBI-status verleend. Hierdoor is het mogelijk om een gift af te trekken in de aangifte inkomstenbelasting. Mensen kunnen doneren aan veertien doelen: ReumaNederland, Prinses Beatrix Spierfonds, Nierstichting, Nederlandse Brandwonden Stichting, Gehandicapte Kind, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nationaal MS Fonds, Longfonds, KWF Kankerbestrijding, Hersenstichting, Hartstichting, HandicapNL, Epilepsiefonds en Alzheimer Nederland.