Deurnese debutante: ‘Goede poëzie heeft tijd nodig’

Had je de 53-jarige Jongsma een paar jaar geleden gevraagd of een gedichtenbundel in de pijplijn zat, dan had ze waarschijnlijk nee gezegd. Maar in de negen jaar die ze nu als poëet actief is, is ze naar het boek ‘toegegroeid’. ,,Het was een proces. Door mijn levenservaring kan ik mijn gevoelens nu beter omzetten naar een gedicht dan vroeger. En ik neem de tijd voor mijn werk. Ik laat het rusten, kijk er dan nog eens naar, wijzig weer wat. Goede poëzie heeft tijd nodig om te rijpen.’’