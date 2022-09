Deurnese Ebusco ontvangt grote Noorse order elektrische bussen

DEURNE - Het Deurnese bedrijf Ebusco heeft een grote order uit Noorwegen ontvangen. Ebusco gaat 76 bussen leveren voor het openbaar vervoer in en rond de Noorse hoofdstad Oslo. De bestelling komt van het ov-bedrijf Nobina. Er werden geen financiële details gemeld over de opdracht.

De bussen moeten eind 2023 geleverd gaan worden. Nobina is het grootste openbaarvervoerbedrijf in Scandinavië en had eerder ook al bussen besteld bij Ebusco. Die rijden in Denemarken. In totaal groeit de vloot van Ebusco-bussen bij Nobina nu naar 176 stuks.

Groeiambities

Topman Peter Bijvelds van Ebusco zegt in een toelichting blij te zijn met de vervolgorder, die zal helpen met de groeiambities van zijn bedrijf.

De omzet van Ebusco zat in de eerste helft van dit jaar flink in de lift. De afgelopen maanden kondigde het bedrijf de ene na de andere order aan. De verkopen in de eerste zes maanden van 2022 kwamen uit op ruim 37 miljoen euro, zeven keer zoveel als dezelfde periode vorig jaar.

Beursnotering

Ebusco bestaat sinds 2012. Het hoofdkantoor staat in Deurne, waar ook de productiefaciliteiten zijn gevestigd. Daarnaast heeft de onderneming nog een externe locatie in China. De bussen van Ebusco, dat in oktober vorig jaar een notering kreeg aan de beurs in Amsterdam, zijn onder meer te vinden in grote steden als Amsterdam, Frankfurt en München.