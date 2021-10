Deurnese fabrikant elektrische bussen Ebusco wil naar de beurs

Ebusco startte in 2012 in Helmond als pionier met vanuit China geïmporteerde elektrische bussen. De nieuwste generatie lichtgewicht voertuigen bouwt het zelf in zijn fabriek in Deurne. Tot op dit moment heeft het in totaal 346 elektrische bussen geleverd in zeven Europese landen. Het bedrijf telt 214 medewerkers.