Deurnese leerlingen steken handen uit de mouwen voor school van leeftijdgenoten in Gambiaans dorp

Ze gaan dinsdag 29 december klussen voor Gambia'. Auto's wassen, afval prikken, zelfgebakken taartjes en kerstversieringen van strijkkralen verkopen, statiegeldflessen ophalen tot zelfs een online bingo-avond opzetten. Voor deelname hebben Han Verbruggen en zijn vriend Kaj Kanavan een Facebookpagina aangemaakt, ‘24 uurs marathon voor Gambia’ en zelf de sponsoren benaderd voor de prijzenpot. Na al het klussen proberen ze ook nog eens 24 uur wakker te blijven voor stichting The future Gambia.

We werden meteen getroffen door de gastvrij­heid en de vriende­lijk­heid van de mensen daar

Volledig scherm Bij de school van Madiana in Gambia zijn al allerlei voorzieningen als toiletunits en een bewakersruimte. © The Future Gambia

Die stichting is het werk van Wilma Martens, conciërge aan de Aventurijn en haar man Joop. ,,Vanaf het eerste moment dat we in 2010 het Afrikaanse land bezochten, hebben we het omarmd en niet meer losgelaten", zegt ze. ,,Mijn man werkt voor de stoffenfabriek Vlisco. Hij wilde toentertijd weleens met eigen ogen aanschouwen waar al die stoffen bleven. We werden meteen getroffen door de gastvrijheid en de vriendelijkheid van de mensen daar. Met een gids kwamen wij op plekken waar de bewoners ver beneden de armoedegrens bijna geheel van de buitenwereld afgesloten leefden.”

Volledig scherm De school in Madiana moet er drie lokalen bij krijgen om alle kinderen van het dorp onderwijs te kunnen geven. © The Future Gambia

Tijdens hun derde reis kwamen ze in het dorpje Sanchaba in gesprek met de minister van onderwijs. De dorpsschool daar dreigde op slot te moeten indien er geen twee klaslokalen bijgebouwd konden worden. Bij thuiskomst zijn ze meteen aan de slag gegaan om dit mogelijk te maken. Door gulle giften en sponsoracties is het ze gelukt. In juni 2013 is de school geopend.

Niet te belopen voor jonge kinderen

Het gaf hen veel voldoening en na een bezoek aan het dorp Madiana kregen ze weer een nieuw doel voor ogen. Martens: ,,Dat dorp had geen school. De dichtstbijzijnde school stond zes kilometer verderop en was niet te belopen voor jonge kinderen.”Dankzij hun inmiddels opgerichte stichting kon er in 2015 begonnen worden met het bouwen van de kleuterschool. ,,In 2018 stonden daar vijf lokalen, zes toiletblokken, een directiekamer, en een waterput. Op last van de overheid is een huisje voor de bewaker gebouwd en is het hele terrein ommuurd.”

Om alle kinderen in het dorp onderwijs aan te kunnen bieden willen ze nu drie klaslokalen bijbouwen. Martens heeft in alle klassen aandacht gevraagd en is dolblij dat de leerlingen voor hun goede doel op pad gaan.