Deurnese milieustraat weer open

Raadslid twijfelt over noodzaak vergade­ring Asten: ‘We hebben toch een voorbeeld­func­tie?’

7:00 ASTEN - Gemeenteraadslid Mary-Nell van de Ven-Schriks twijfelt of ze naar de raadsvergadering van 14 april in Asten gaat. Ze maakt bezwaar tegen de in haar ogen onnodige samenkomst. ,,We hebben een voorbeeldfunctie en geven hiermee een verkeerd signaal af in deze tijd.”