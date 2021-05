Deurnese mol doet corona even vergeten

Een dag na de onthulling mist Noëlle van Bussel, dé mol, de spanning en geheimzinnigheid al. „Het was superleuk om te doen. Ik verzon de opdrachten en hints ’s nachts. Die zette ik dan online op Facebook. Soms ging ik erop uit om enveloppen te verstoppen in Deurne. Ik had betrapt kunnen worden, maar juist die nachtelijke uitstapjes maakten het zo spannend.”

Jokers verdienen

Het enthousiasme van de 240 deelnemers, verdeeld over veertig teams, was zo groot dat sommige al om half vijf ’s ochtends, direct na de avondklok, aan de slag gingen. Met de opdrachten konden ze jokers verdienen die, net als in het tv-programma ‘Wie is de mol?’, bedoeld zijn om foute antwoorden weg te spelen bij de vragentest. De mol had taken bedacht zoals, ‘Praat tegen een boom’ en ‘Ga op je kop tegen het gemeentehuis staan.’ De filmpjes hiervan zetten de spelers online.

Van Bussel: „Ik had nooit gedacht dat mensen dit soort gekke dingen zouden doen, maar ze gingen helemaal op in het spel. Ik denk dat het zich precies rond de juiste tijd afspeelde. We zaten net in de strengere lockdown. Mensen hadden afleiding nodig. Ik kreeg reacties als: ‘Dit helpt ons door de coronaperiode heen’.”

Dat was ook precies de bedoeling van de Deurnese. Als eigenaresse van twee musicalscholen, zangeres van PD The Next en dochter van een horecaondernemerspaar ervaart ze dagelijks de beperkingen van deze crisis. „Ik was het zo beu om bezig te zijn met wat er níet kan, dat ik me ging richten op wat er wél kan. Ik wilde ervoor zorgen dat het niet meer constant over corona gaat.”

Muzikale hints

Van Bussel kreeg tijdens het uitvoeren hulp van twee secondanten. Conny Heldens, directeur VVV Deurne, benaderde bedrijven in naam van de mol om zo de identiteit van Van Bussel verborgen te houden. Ivan van Oosterhout, programmamaker bij DMG, gaf muzikale hints in zijn wekelijkse radioshow en verzorgde de YouTube-uitzending van de onthulling. Hij stond zelf nog even op het verdachtenlijstje van de spelers, net als actrice Monic Hendrickx en burgemeester Greet Buter.

Van Oosterhout: „Het was zo leuk om hieraan mee te werken, dat ik me al heb aangemeld als teamlid voor de volgende keer. Ik denk dat dit net zo groot kan worden als de quiz ‘Deurne Wittut’.” Ook Van Bussel stelt zich beschikbaar voor volgend jaar. „Uiteraard niet als mol, maar wel als begeleider van een nieuwe. Kom maar op met die sollicitaties!”

