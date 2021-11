Deurnese pastoor Janssen vertrekt naar Den Bosch: ‘Nu is het moment, voor ik te oud ben’

De intocht gaf nieuwe energie: na spannende en onzekere aanloop volgt de ontlading voor Sint en Pieten in hun kasteel

HELMOND - Ouders hebben mondkapjes op, Pieten houden onderling wat meer afstand. Het belangrijkste is dat het Kasteel van Sinterklaas in Helmond dinsdag gewoon van start kon gaan. En dat is best wel emotioneel voor de hoofdrolspelers.

17 november