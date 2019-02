Deurnese politiek: vragen over glasvezel-zaak

De VVD windt er geen doekjes om: het besluit van KPN om ook glasvezel aan te leggen in de kern van Deurne is bij de partij in het verkeerde keelgat geschoten. Peter Eijsbouts van die partij laat de gemeente weten dat KPN hiermee de krenten uit de pap vist. ,,Deurne is in zee gegaan met E-Fiber om een glasvezelaansluiting voor eenieder in de gemeente mogelijk te maken. Daarom heeft de raad ermee ingestemd om de legeskosten aan te passen en zo de aanleg ook voor de leverancier financieel aantrekkelijk te maken. KPN wil nu alleen in de kern glasvezel aanleggen. Het bedrijf laat hiermee volgens ons in ieder geval niet zien dat ze geïnteresseerd zijn om iedereen het geluk van snel internet te gunnen.”

De partij wil van wethouder Verhees weten of KPN ook een verzoek ingediend heeft om gebruik te mogen maken van verlaagde legeskosten; het bedrag dat het bedrijf moet betalen om in een gemeente kabels in de grond te mogen leggen. De VVD vraagt zich in het verlengde daarvan af wat de mogelijkheden van de gemeente zijn om KPN het normale (hogere) tarief in rekening te brengen.

Leo Cuijpers wil namens CDA Deurne weten of er een kans bestaat dat E-Fiber afziet van de aanleg. Dit omdat de komst van KPN de marktomstandigheden heeft veranderd. Daarnaast is het CDA benieuwd of E-Fiber recht heeft op een schadeloosstelling.

Overlapping

De vragen worden in de loop van deze week beantwoord, laat een woordvoerder weten. Daarnaast bevestigt hij dat de gemeente afgelopen maandag voor het eerst met de twee partijen samen heeft gesproken. Daar kwam nog niets concreets uit. ,,Volgende week is er een vervolgafspraak. Dan worden de werkzaamheden precies op elkaar afgestemd, omdat het gebied hier en daar overlapt. We willen inwoners niet twee keer met werkzaamheden opzadelen.”